Скандал с работником Львовского университета: полиция выясняет обстоятельства инцидента

Полиция выясняет обстоятельства травмирования работника Львовского университета Степана Бильченко. Сейчас уже открыто уголовное производство.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Житомирской области.
"Мужчину обнаружили водители на проезжей части на окраине города Житомира 7 февраля около 18:00 и сообщили об этом в полицию", - рассказали в ведомстве.
Как стало известно, на месте происшествия работала следственно-оперативная группа Житомирского райуправления и медики экстренной помощи.
"Врачи доставили травмированного в реанимационное отделение больницы, где у него были диагностированы тяжелые травмы головы. Обстоятельств травмирования мужчина медикам не объяснил", - говорят в полиции.
Однако во время первоочередного общения с полицейскими, он отрицал причастность к этому других лиц, что зафиксировано на боди-камеры патрульных.
"Сейчас пострадавший находится в больнице, медики оценивают его состояние как стабильное. Во время первоочередных следственных действий было установлено, что потерпевший - 27-летний житель Львовщины, солдат одной из воинских частей", - отметили правоохранители.
По словам коллег, мужчина исчез во время перемещения личного состава из части, где он в тот день получил обмундирование, в тренинговый центр.
"Мужчина находился в кузове автомобиля, а во время движения авто выпрыгнул из него. Во время бегства, вероятно, и получил указанные повреждения", - констатировали в полиции.
Сейчас следователи Житомирского районного управления полиции устанавливают все обстоятельства происшествия и механизм получения телесных повреждений в рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) УК Украины.
До этого в сети заявили о якобы похищении и избиении работника Львовского национального университета имени Ивана Франко Степана Бильченко. В ТЦК отреагировали на инцидент.
В военкомате заявили, что мужчина не состоял на воинском учете и не имел права на отсрочку, поскольку работал лаборантом.
По словам представителей ТЦК, мужчина якобы признался, что планировал СВЧ и есть материалы, подтверждающие это. После прохождения ВВК его доставили в воинскую часть.
Как стало известно РБК-Украина, Бильченко выпрыгнул из авто по дороге из части в тренинговый центр, в результате чего получил ранения.
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