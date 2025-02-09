У мережі заявили про викрадення та побиття викладача Львівського університету: реакція ТЦК

У мережі заявили про викрадення та побиття працівника Львівського національного університету імені Івана Франка. У ТЦК відреагували на інцидент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівський обласний ТЦК та СП у Facebook.

Днями у мережі друг працівника ЛНУ ім. Франка Степана Більченка повідомив, що його товариша нібито затримали і викрали працівники ТЦК в районі Стрийського ринку у Львові, коли він прямував на роботу. Відомо, що Більченко працює старшим лаборантом кафедри ядерної фізики Львівського університету.

Чоловік зазначив, що Більченка нібито доправили до Личаківсько-Залізничного ТЦК та примусили за дві години пройти ВЛК.

За його словами, згодом Більченка знайшли на узбіччі траси у Житомирській області поблизу Києва з переломом черепа та набряком мозку. Наразі він у критичному стані.

Реакція ТЦК

У Львівському обласному ТЦК заявили, що Степан Більченко не перебував на військовому обліку і не мав права на відстрочку, оскільки працював лаборантом. Після проходження ВЛК його доставили до військової частини.

"Відтак громадянин Більченко Степан Борисович був доставлений до Личаківсько-Залізничного РТЦК та СП. Пройшов військово-лікарську комісію, згідно з висновком якої визнаний придатним до військової служби в Збройних Силах України. Жодних медичних чи будь-яких інших документів, які б надавали йому право на відстрочку не представив", - йдеться у повідомленні.

У ТЦК зазначили, що чоловіка доставили до військової частини А2900 у Житомирі для проходження базової загальновійськової підготовки.

У коментарі під публікацією товариша Більченка Львівський ТЦК повідомив, що чоловік 7 лютого самовільно залишив військову частину і зізнався у своєму вчинку поліції. За словами представників ТЦК, чоловік нібито зізнався, що планував СЗЧ і є підтверджують матеріали цього факту.



скриншот facebook.com/Vladyslav_Kononov

Варто додати, що військові не прокоментували інформацію про побиття працівника Львівського університету та причини його госпіталізації.