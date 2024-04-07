Скандал з повісткою журналісту "Слідство.інфо". Сирський призначив перевірку

Що відомо про скандал

Видання "Слідство.інфо" 6 квітня заявило, що співробітника Служби безпеки України міг давати вказівки представникам Територіального центру комплектування і соцпідтримки щодо вручення повістки журналісту Євгену Шульгату.

У редакції пов'язують це з розслідування щодо майна родини глави департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка.

У Міноборони та Сухопутних військах вже відреагували на скандал. Там зазначили, що буде проведена службова перевірка.

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