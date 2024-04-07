UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Скандал з повісткою журналісту "Слідство.інфо". Сирський призначив перевірку

Фото: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доручив провести службову перевірку щодо скандалу з журналістом "Слідство.інфо", якому намагалися вручити повістку після розслідування стосовно співробітника СБУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сирського у Facebook.

Він наголосив, що Збройні сили України засуджують будь-які випадки порушень з боку військових посадових осіб.

"За матеріалами, опублікованими громадською організацією "Слідство.інфо", мною визначено завдання командувачу Сухопутних військ ЗСУ провести службову перевірку. За результатами службової перевірки будуть прийняті відповідні рішення", - зазначив головком.

 

Що відомо про скандал

Видання "Слідство.інфо" 6 квітня заявило, що співробітника Служби безпеки України міг давати вказівки представникам Територіального центру комплектування і соцпідтримки щодо вручення повістки журналісту Євгену Шульгату.

У редакції пов'язують це з розслідування щодо майна родини глави департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка.

У Міноборони та Сухопутних військах вже відреагували на скандал. Там зазначили, що буде проведена службова перевірка.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниЗбройні сили УкраїниТЦКПовісткиОлександр Сирський