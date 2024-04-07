Скандал с повесткой журналисту "Слідство.інфо". Сырский назначил проверку

Что известно о скандале

Издание "Слідство.інфо" 6 апреля заявило, что сотрудник Службы безопасности Украины мог давать указания представителям Территориального центра комплектования и соцподдержки по вручению повестки журналисту Евгению Шульгату.

В редакции связывают это с расследованием касательно имущества семьи главы департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка.

В Минобороны и Сухопутные войска уже отреагировали на скандал. Там отметили, что будет проведена служебная проверка.

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