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Скандал с повесткой журналисту "Слідство.інфо". Сырский назначил проверку

Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поручил провести служебную проверку из-за скандала с журналистом "Слідство.інфо", которому пытались вручить повестку после расследования в отношении сотрудника СБУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сырского в Facebook.

Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины осуждают любые случаи нарушений со стороны военных должностных лиц.

"По материалам, опубликованным общественной организацией "Слідство.інфо", мною определена задача командующему Сухопутными войсками ВСУ провести служебную проверку. По результатам служебной проверки будут приняты соответствующие решения", - отметил главком.

 

Что известно о скандале

Издание "Слідство.інфо" 6 апреля заявило, что сотрудник Службы безопасности Украины мог давать указания представителям Территориального центра комплектования и соцподдержки по вручению повестки журналисту Евгению Шульгату.

В редакции связывают это с расследованием касательно имущества семьи главы департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка.

В Минобороны и Сухопутные войска уже отреагировали на скандал. Там отметили, что будет проведена служебная проверка.

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Служба безопасности УкраиныВооруженные силы УкраиныТЦКПовесткиАлександр Сырский