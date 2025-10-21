Скандал з посадовцями МОЗ у Польщі: українці відреагували петицією
Колишній нардеп Борислав Береза повідомив, що після його допису про скандальну поїздку керівництва Державного експертного центру МОЗ за кордон під час війни, громадяни зареєстрували петицію.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на його Facebook.
В петиції, яка розміщена на сайті уряду, є вимога - посилити механізми контролю за етичною поведінкою посадовців державних підприємств у сфері охорони здоров’я.
За словами Берези, мова йде про директора ДЕЦ МОЗ Михайла Бабенка та його заступника Лобаса, яких під час офіційного відрядження у Варшаві помітили на відпочинку в компанії співвласника фармкомпанії "Укрфармгруп" Іванова. У соцмережах ширилися фото з дорогого готелю, вечірок та відвідування VIP-ложі концерту діджея Арміна ван Бюрена.
"Через відсутність реакції з боку міністра МОЗ Ляшка та Кабміну зʼявилася петиція, яка закликає посилити механізми контролю за етичною поведінкою посадовців державних підприємств МОЗ України", - написав Береза.
Така ініціатива громадян є показовою реакцією на ігнорування скандалу з боку відомства, та наголосив: влада мала б реагувати без додаткового тиску суспільства через петиції.
Береза також нагадав, що раніше пропонував чиновникам, які хочуть проводити дозвілля у подібний спосіб, робити це як приватні особи, а не у статусі держслужбовців.
На його думку, ситуація ставить під сумнів управлінські здібності міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка.
Нагадаємо, за словами депутата Київської обласної ради Володимира Горковенка, скандал із варшавським "відрядженням" працівників Державного центру Міністерства охорони здоровʼя України - яскравий приклад відсутності реакції, покарань та, відповідно, відсутність довіри до системи охорони здоров'я.