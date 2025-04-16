Скандал у Пентагоні: третій високопосадовець усунений через витоки секретів, - Politico

Пентагон у середу відсторонив третього високопоставленого посадовця в межах масштабного розслідування витоків секретної інформації. Серед секретів - ймовірний брифінг бізнесмена Ілона Маска щодо Китаю і призупинення обміну розвідданими з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Представник оборонного відомства та ще одне обізнане джерело повідомили Politico, що 16 квітня відсторонили Коліна Керролла, керівника апарату заступника міністра оборони Стівена Файнберга.

Повідомляється, що Керролл був усунений від виконання обов’язків наступного дня після того, як двох інших високопосадовців також відправили у відпустку на час перевірки можливих витоків секретної інформації.

Серед витоків, що розслідуються, - оперативні військові плани щодо Панамського каналу, відправка другого авіаносця до Червоного моря, суперечливий візит Ілона Маска до Пентагону для обговорення Китаю, а також призупинення обміну розвідданими з України.

Politico намагалося взяти коментар у Керролла і Міноборони щодо цієї інформації, одна ті поки що не відповіли на запити

Напруга в Пентагоні

Видання додає, що інші двоє високопосадовців оборонного відомства, які потрапили у скандал щодо витоку секретів - це Ден Колдвелл та Дарін Сельнік.

Ден Колдвелл, старший радник міністра оборони Піта Гегсета, та Дарін Сельнік, заступник керівника апарату Міноборони, були виведені зі штаб-квартири Пентагону під охороною. Їхній доступ до будівлі тимчасово заблокували до завершення розслідування. Обоє раніше працювали в організації Concerned Veterans for America, яку очолював Гегсет.

Ці події підлили масла у вогонь вимог демократів щодо відставки Гегсета, зазначає видання. Багато хто закликав його піти з посади після того, як він у чаті Signal поділився конфіденційними деталями ударів США по Ємену.