Скандал у ПАР: дочка екс-президента вербувала найманців на війну проти України

Дудузіле Зума-Самбудла, дочка колишнього президента ПАР Джейкоба Зуми, подала у відставку з парламенту та всіх державних посад. ЇЇ звинувачують у вербуванні південноафриканців для участі у війні в Україні на боці Росії.

Представники її партії Умкхонто веСізве (МК) запевнили, що відставка відбулася за власним бажанням і не є визнанням провини. Водночас партія готова підтримати сім’ї громадян, які опинилися у зоні конфлікту.

Уряд ПАР повідомив, що постраждалі громадяни були обманом змушені воювати на Донбасі під приводом вигідних трудових контрактів і працює над їхнім поверненням.

Поліція розпочала розслідування після запиту зведеної сестри Зуми-Самбудли, яка звинуватила її та ще двох осіб у причетності.

Росія активно вербує іноземців

Відомо, що Росія протягом тривалого часу намагається залучати африканців та азіатів для просування свого впливу та ідеї "русского мира" за кордоном.

За даними міністра закордонних справ України, понад 1400 громадян з африканських країн воюють на боці РФ, уряди закликають своїх громадян уникати вербування.