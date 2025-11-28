Скандал в ЮАР: дочь экс-президента вербовала наемников на войну против Украины

Южноафриканцев обманом отправили воевать на Донбасс под видом выгодной работы - правительство Южной Африки начало расследование скандала. Из-за чего из парламента уже ушла дочь бывшего президента.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Дудузиле Зума-Самбудла, дочь бывшего президента ЮАР Джейкоба Зумы, подала в отставку из парламента и всех государственных должностей. Ее обвиняют в вербовке южноафриканцев для участия в войне в Украине на стороне России.
Представители ее партии Умкхонто веСизве (МК) заверили, что отставка состоялась по собственному желанию и не является признанием вины. В то же время партия готова поддержать семьи граждан, оказавшихся в зоне конфликта.
Правительство ЮАР сообщило, что пострадавшие граждане были обманом вынуждены воевать на Донбассе под предлогом выгодных трудовых контрактов и работает над их возвращением.
Полиция начала расследование после запроса сводной сестры Зумы-Самбудлы, которая обвинила ее и еще двух человек в причастности.
Известно, что Россия в течение длительного времени пытается привлекать африканцев и азиатов для продвижения своего влияния и идеи "русского мира" за рубежом.
По данным министра иностранных дел Украины, более 1400 граждан из африканских стран воюют на стороне РФ, правительства призывают своих граждан избегать вербовки.
Напомним, правительство Южной Африки сообщило, что 17 ее граждан обманом заставили присоединиться к боевым действиям на Донбассе, выдав это за выгодную работу.
