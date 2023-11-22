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Скандал у OpenAI. Альтман повертається до компанії і Microsoft не проти

США, Середа 22 листопада 2023 09:21
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Скандал у OpenAI. Альтман повертається до компанії і Microsoft не проти Фото: Сем Альтман повернувся до OpenAI
Автор: Олександр Білоус

Компанія з розробки штучного інтелекту OpenAI поверне Сема Альтмана на посаду гендиректора і призначить нових членів ради директорів після того, як майже всі її співробітники пригрозили піти в Microsoft через його несподіване звільнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення OpenAI у X (Twitter).

Крім повернення Альтмана, компанія в принципі погодилася частково відтворити раду директорів, що звільнила його. Колишній співгенеральний директор Salesforce Брет Тейлор і колишній міністр фінансів США Ларрі Саммерс приєднаються до генерального директора і нинішнього директора Quora Адама Д'Анджело, повідомляє OpenAI.

Сам Альтман написав у повідомленні на X: "Я з нетерпінням чекаю на повернення в OpenAI.

При цьому виконавчий директор Microsof Сатья Наделла привітав зміни у раді директорів OpenAI. За його словами, Альману та Грегу Брокману належить зіграти ключову роль у компанії.

Альтман, якого рада директорів OpenAI звільнила 17 листопада через розбіжності з приводу того, як швидко розробляти та монетизувати штучний інтелект, вів переговори з компанією про повернення.

Після відставки Альмана майже всі 700 співробітників OpenAI, що створила ChatGPT, пригрозили звільненням та переходом до Microsoft, де запевнили, що для кожного з них знайдеться робоче місце. Вони також вимагали від ради директорів піти у відставку.

Скандал в OpenAI

Після свого несподіваного звільнення Альтман ненадовго приєднався до Microsoft як керівник дослідження штучного інтелекту разом з колишнім президентом творця ChatGPT Грегом Брокманом та іншими співробітниками.

Події відбулися менш ніж через рік після того, як OpenAI започаткувала розвиток генеративного ШІ, запустивши чат-бот ChatGPT, і залучила Microsoft як інвестор на 10 млрд доларів.

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