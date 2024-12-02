Скандал в Олександрії, хет-трик у Кривому Розі та відновлення двовладдя перед битвами лідерів – підсумки 15-го туру УПЛ
В Українській Прем'єр-лізі клуби пройшли половину турнірної дистанції.
РБК-Україна розповідає про головні події, що відбулись у заключному турі першого кола чемпіонату країни.
З-поміж лідерів чемпіонату лише "Олександрія" здобула перемогу. Вона переграла одеський "Чорноморець" в поєдинку з двома вилученнями. Вже до 30-ї хвилини одеська команда залишилась вдев'ятьох після вилучення двох досвідчених виконавців – Петряка та Бутка. "Чорноморець" нарікає на дії арбітра, натякаючи на упередженість. Проте футболісти зазнали покарання не за суперечливі епізоди на полі, а за фізичний вплив на рефері та нецензурну лайку.
"Динамо" на виїзді не зуміло здолати ковалівський "Колос". Нічия не дозволила команді Олександра Шовковського втримати одноосібне лідерство. Тепер кияни ділять першість з "Олександрією". Цікаво, що наступного тижня команди зустрінуться двічі. 4 грудня зіграють на Кіровоградщині перенесений матч першого туру, а 8-го – в Києві зустрінуться в рамках 16-го.
"Шахтар" міг скористатися осічкою киян та наблизитись до них у турнірних перегонах. Проте, як і в Лізі чемпіонів втратив перемогу в компенсований час. Львівський "Рух" бився до кінця і свою нагороду отримав.
Фото: Єгор Твердохліб вперше відзначився хет-триком (ФК Кривбас")
Криворізький "Кривбас" у принциповому поєдинку здолав житомирське "Полісся". Перемога дозволила підопічним Юрія Вернидуба обійти суперника в таблиці та піднятися на четверту сходинку. Хет-трик у матчі оформив Єгор Твердохліб. Це перший подібний успіх 23-річного футболіста. Раніше він навіть два м'ячі в одній грі не забивав. Щодо "Полісся", амбітна команда з Житомира не зуміла перемогти в УПЛ у шостому матчі поспіль.
Фото: Голкіпер "Інгульця" Олексій Паламарчук, відбивши п'ять пенальті, повторив рекорд УПЛ (УПЛ)
Серед інших подій 15-го туру відзначимо першу перемогу в чемпіонаті "Інгульця", який несподівано здолав у Полтаві "Ворсклу", та ще й з розгромним рахунком. У цій грі голкіпер команди з Петрового Олексій Паламарчук відбив п'ятий пенальті поспіль, повторивши рекорд УПЛ.
Раніше Лунін та ще два українці дізналися всіх суперників на клубному Мундіалі.
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