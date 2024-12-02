Скандал в Александрии, хет-трик в Кривом Роге и восстановление двоевластия перед битвами лидеров – итоги 15-го тура УПЛ

Среди лидеров чемпионата только "Александрия" одержала победу. Она обыграла одесский "Черноморец" в поединке с двумя удалениями. Уже к 30-й минуте одесская команда осталась вдевятером после удаления двух опытных исполнителей - Петряка и Бутко. "Черноморец" сетует на действия арбитра, намекая на предвзятость. Однако футболисты понесли наказание не за противоречивые эпизоды на поле, а за физическое влияние на рефери и нецензурную брань.

"Динамо" на выезде не смогло одолеть ковалевский "Колос". Ничья не позволила команде Александра Шовковского удержать единоличное лидерство. Теперь киевляне делят первенство с "Александрией". Примечательно, что на следующей неделе команды встретятся дважды. 4 декабря сыграют в Кировоградской области перенесенный матч первого тура, а 8-го – в Киеве встретятся в рамках 16-го.

"Шахтер" мог воспользоваться осечкой киевлян и приблизиться к ним в турнирной гонке. Однако, как и в Лиге чемпионов, потерял победу в компенсированное время. Львовский "Рух" бился до конца и свою награду получил.

Фото: Егор Твердохлеб впервые отличился хет-триком (ФК Кривбасс)

Криворожский "Кривбасс" в принципиальном поединке одолел житомирское "Полесье". Победа позволила подопечным Юрия Вернидуба обойти соперника в таблице и подняться на четвертую строчку. Хет-трик в матче оформил Егор Твердохлеб. Это первый подобный успех 23-летнего футболиста. Ранее он даже два мяча в одной игре не забивал. Что касается "Полесья", амбициозная команда из Житомира не сумела победить в УПЛ в шестом матче подряд.

Фото: Голкипер "Ингульца" Алексей Паламарчук, отразив пять пенальти, повторил рекорд УПЛ (УПЛ)

Среди прочих событий 15-го тура отметим первую победу в чемпионате "Ингульца", который неожиданно одолел в Полтаве "Ворсклу", да еще с разгромным счетом. В этой игре голкипер команды из Петрово Алексей Паламарчук отразил пятый пенальти подряд, повторив рекорд УПЛ.