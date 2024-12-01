Лунін та ще два українці дізналися всіх суперників на клубному Мундіалі

Бразильський "Ботафого" вперше в історії виборов головний клубний трофей Південної Америки – Кубок Лібертадорес. Також він став останнім учасником клубного чемпіонату світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат фінального матчу турніру .

"Ботафаго", який представляє Ріо-де-Жанейро, у фіналі переміг співвітчизників з "Атлетіко Мінейро" (Белу-Оризонті) з рахунком 3:1. Гра відбулась в аргентинському Буенос-Айресі на стадіоні "Монументаль".

Майбутні переможці практично весь матч провели в меншості: вже на другій хвилині пряму червону картку отримав їхній захисник Грегоре. Але це не завадило "Ботафого" ще до перерви забити два м'ячі – відзначилися Луїс Енріке та Алекс Таллес.

На початку другого тайму "Атлетіко Мінейро" зусиллями Едуардо Варгаса скоротив рахунок. Розв'язка настала в компенсований час, коли Жуніор Сантос встановив остаточний результат – 3:1 на користь клубу з Ріо-де-Жанейро.

"Ботафого" став четвертим представником Бразилії, та третім – свого міста на клубному ЧС. На турніри зіграють ще дві команди з Ріо-де-Жанейро – "Фламенго" та "Флуміненсе". До них доєднається "Палмейрас" з Сан-Паулу. Загалом Південна Америка буде представлена на Мундіалі шістьма командами.

Клубний Мундіаль: що відомо

Відбудеться з 15 червня до 13 липня 2025 року в США. Від Європи участь візьмуть 12 команд, серед яких три, де грають українці: мадридський "Реал" Андрія Луніна, лісабонська "Бенфіка" Анатолія Трубіна та лондонський "Челсі" Михайла Мудрика.

Серед вітчизняних футболістів досвід виступів на клубних Мундіалях має лише Лунін. Він був основним голкіпером "Реала" на ЧС-2022, зіграв два матчі, у яких пропустив чотири голи. Мадридський клуб став переможцем того турніру.

Список учасників клубного ЧС-2025