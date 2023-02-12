Європейський інститут омбудсмена дав відписку після вивезення українських дітей до РФ, - Лубінець

"Дійсно, у нас ганебний випадок, ми з цим окремо розбираємося. Він не просто член цієї організації, він виконавчий секретар, цей Йозеф Зігеле. Він представник Австрії. І ми отримали інформацію, що він особисто забрав двох українських дітей з території Австрії, які там знаходилися в абсолютно законний спосіб", - розповів Лубінець.

Він повідомив, що йдеться про дітей з Луганщини, які тимчасово проживали у Львівській області і з усіма письмовими дозволами батьків були вивезені до Австрії, де стали на консульський облік і перебували в Австрії в законний спосіб.

"Пан Зігеле їх забирає (ми зараз розбираємося, яким чином він це зробив) і фізично доставляє в Росію. Ймовірно, він це зробив літаком через Анкару. Прилетів в Москву, де особисто їх передав представникам РФ. Тобто, знаєте, така доставка по виклику українських дітей з території Європи прямісінько в Москву", - зазначив Лубінець.

Він наголосив, що відразу звернувся до президента організації Драгона Мілкова з вимогою скликати засідання та виключити Зігеле з організації.

Разом з тим, на всі листи українського омбудсмена надійшли формальні відписки, після чого Лубінець написав відкритий лист до всіх членів цієї організації з пропозицією вийти з її лав.

Лубінець публічно розрізав свій членський квиток на знак протесту та подякував омбудсменам Латвії і Литви, які так само вийшли з організації.

"Я хотів би подякувати омбудсменам Латвії, Литви, які вже вийшли з цієї організації. І я знаю, що зараз готується низка інших наших колег, які будуть теж виходити з цієї організації. Вважаю, що всі, хто своїми діями можуть в якомусь сенсі підтримувати зв’язок з країною-терористкою, повинні тоді публічно про це казати. І хай суспільство їхніх країн надає їм оцінку", - зазначив омбудсмен.

За його інформацією, влада Австрії швидко відреагувала на скандал. Наразі відкрите кримінальне провадження, Зігеле призупинили адвокатське посвідчення, у нього також вилучена комп’ютерна техніка, яка зараз перевіряється.

"Я маю надію, що Зігеле буде на лаві підсудних як людина, яка безпосередньо брала участь у викраденні двох українських дітей. А саме так я трактую цю ситуацію. Він фізично викрав українських дітей і передав їх представникам країни-терориста РФ", - підкреслив Лубінець.