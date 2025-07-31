Скандал навколо БЕБ: Цивінський заявляє, що СБУ не знайшла причин для відмови йому

Переможець конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки України Олександр Цивінський заявив, що Служба безпеки України не виявила жодних підстав для його непризначення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Цивінського.
"Жодного запиту з боку Кабміну щодо моєї кандидатури до СБУ не надходило. Вся перевірка відбувалася виключно за зверненням голови конкурсної комісії Лаури Стефан", - зауважив Цивінський.
Він зазначив, що лист СБУ, на який посилався Кабінет Міністрів, був датований 30 червня - вже після завершення конкурсу та передачі документів до уряду.
"Другого примірника листа не існує. Після повернення з КМУ - він знищений. Тобто, жодного документа, що офіційно містить "безпекові ризики", сьогодні не існує", - додав він.
Цивінський наголосив, що усі етапи конкурсу пройдено, документи подано, і рішення конкурсної комісії ухвалено одноголосно на його користь. Відтак він закликав Кабінет Міністрів виконати свої зобов’язання та завершити процес призначення.
"Державна інституція, яка має захищати економіку, повинна починатись не з маневрів, а з принципів. Я пройшов відкритий конкурс. Усі документи подані. Рішення комісії ухвалене. Тепер - рішення за Кабінетом Міністрів України", - написав Цивінський.
Нагадаємо, що ще 25 червня Цивінський став переможцем конкурсу на посаду директора БЕБ.
Як писав народний депутат Ярослав Железняк, кандидатуру Цивінського підтримали троє представників міжнародних організацій, однак представники уряду не віддали йому жодного голосу.
Вже 30 червня голові українського уряду Денису Шмигалю передали подання про переможця конкурсу на директора БЕБ. Втім уряд не підтримав призначення Цивінського на посаду директора БЕБ.
Детальніше про те, чому Кабінет міністрів фактично відмовився визнавати результати конкурсу з відбору нового глави Бюро економічної безпеки, на якому переміг детектив НАБУ Олександр Цивінський та, що стоїть за причиною відмови, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.