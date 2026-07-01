Скандал з мобілізацією батька-одинака: у ТЦК заявили про ознаки підробки документів

За словами Короленка, 19 червня чоловік подав через ЦНАП заяву про надання відстрочки на підставі самостійного виховання та утримання дитини.

Він пояснив, що закон дозволяє отримати таку відстрочку лише за наявності рішення суду, яким встановлено факт самостійного виховання та утримання дитини.

Чому відмовили у відстрочці

Як зазначив начальник ТЦК, подане рішення Саксаганського районного суду підтверджувало розірвання шлюбу та визначення місця проживання дитини разом із батьком, однак не містило висновку про самостійне виховання та утримання доньки.

Він наголосив, що саме ця обставина стала підставою для відмови у відстрочці. Крім того, рішення ухвалював не начальник ТЦК, а спеціальна комісія, створена при військовій адміністрації Кривого Рогу.

Також Короленко нагадав, що відповідно до Сімейного кодексу розірвання шлюбу саме по собі не означає, що один із батьків самостійно виховує дитину, адже обоє мають однакові права та обов'язки щодо її утримання і виховання.

Заява про підробку документів

Під час виступу начальник ТЦК також заявив, що під час перевірки документів були виявлені ознаки підробки.

За його словами, копія судового рішення, яку подав військовозобов'язаний, відрізнялася від документа, оприлюдненого в офіційному реєстрі судових рішень.

"Під час перевірки документів, які були надані відповідною особою, дане рішення було сфальсифіковано, про що маються ознаки відрізнення від того, що надавав військовозобов'язаний, і те, що знаходиться відповідно на сайті судочинства", - заявив Короленко.