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Скандал з майном. Генпрокурор пояснив, чому не відсторонить свого заступника

Фото: Андрій Костін, генпрокурор України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Заступника генпрокурора України Дмитра Вербицького, який потрапив у скандал після журналістського розслідування, поки що не будуть відсторонювати, оскільки це не передбачено законом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генпрокурора України Андрія Костіна в ефірі телемарафону.

"Сьогодні в Раді ставилося питання про його відсторонення (мова про Вербицького - ред.). Закон про прокуратуру не передбачає можливості відсторонення прокурора на етапі службового розслідування. Для мене важливо встановити істину та прийняти неупереджене рішення", - заявив Костін.

За словами генпрокурора, він уже розмовляв з Вербицьким і той навів свої аргументи і пояснення.

Костін додав, що Вербицький зараз веде низку резонансних проваджень, фігуранти яких зацікавлені в його відстороненні та звільненні.

"Зараз я чекаю на результати службового розслідування, можливо, на той час ми матимемо і результати розслідування НАЗК", - розповів генпрокурор.

 

Що передувало

Зазначимо, заступник генпрокурора Дмитро Вербицький потрапив у скандал. Журналісти "Схем" з'ясували, що його дівчина Христина Ільницька у 2024 році придбала люксовий автомобіль Porsche та 3-поверховий котедж у Києві. Загальна вартість такого майна становить близько 52 млн гривень.

При цьому прибуток дівчини Вербицького за останні 10 років склав трохи більше 360 тисяч гривень.

У коментарі "Схемам" Вербицький зазначав, що не допомагав своїй дівчині фінансово.

На тлі такої інформації НАБУ відкрило кримінальне провадження щодо можливого незаконного збагачення Вербицького.

Нагадаємо, раніше НАБУ розкрило схему легалізації рекордного хабаря, який дали екс-главі Державної фіскальної служби Роману Насірову.

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КорупціяАндрій Костін