Скандал з майном. Генпрокурор пояснив, чому не відсторонить свого заступника

"Сьогодні в Раді ставилося питання про його відсторонення (мова про Вербицького - ред.). Закон про прокуратуру не передбачає можливості відсторонення прокурора на етапі службового розслідування. Для мене важливо встановити істину та прийняти неупереджене рішення", - заявив Костін.

За словами генпрокурора, він уже розмовляв з Вербицьким і той навів свої аргументи і пояснення.

Костін додав, що Вербицький зараз веде низку резонансних проваджень, фігуранти яких зацікавлені в його відстороненні та звільненні.

"Зараз я чекаю на результати службового розслідування, можливо, на той час ми матимемо і результати розслідування НАЗК", - розповів генпрокурор.