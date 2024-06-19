Скандал с имуществом. Генпрокурор объяснил, почему не отстранит своего заместителя

Заместителя генпрокурора Украины Дмитрия Вербицкого, который попал в скандал после журналистского расследования, пока не будут отстранять, поскольку это не предусмотрено законом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генпрокурора Украины Андрея Костина в эфире телемарафона.
"Сегодня в Раде ставился вопрос о его отстранении (речь о Вербицком - ред.). Закон о прокуратуре не предусматривает возможности отстранения прокурора на этапе служебного расследования. Для меня важно установить истину и принять беспристрастное решение", - заявил Костин.
По словам генпрокурора, он уже разговаривал с Вербицким и тот привел свои аргументы и объяснения.
Костин добавил, что Вербицкий сейчас ведет ряд резонансных производств, фигуранты которых заинтересованы в его отстранении и увольнении.
"Сейчас я жду результатов служебного расследования, возможно, к тому времени мы будем иметь и результаты расследования НАПК", - рассказал генпрокурор.
Отметим, заместитель генпрокурора Дмитрий Вербицкий попал в скандал. Журналисты "Схем" выяснили, что его девушка Кристина Ильницкая в 2024 году приобрела люксовый автомобиль Porsche и 3-этажный коттедж в Киеве. Общая стоимость такого имущества составляет около 52 млн гривен.
При этом доход девушки Вербицкого за последние 10 лет составил чуть больше 360 тысяч гривен.
В комментарии "Схемам" Вербицкий отмечал, что не помогал своей девушке финансово.
На фоне такой информации НАБУ открыло уголовное производство по возможному незаконному обогащению Вербицкого.
Напомним, ранее НАБУ раскрыло схему легализации рекордной взятки, которую дали экс-главе Государственной фискальной службы Роману Насирову.
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