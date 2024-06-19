Скандал с имуществом. Генпрокурор объяснил, почему не отстранит своего заместителя

"Сегодня в Раде ставился вопрос о его отстранении (речь о Вербицком - ред.). Закон о прокуратуре не предусматривает возможности отстранения прокурора на этапе служебного расследования. Для меня важно установить истину и принять беспристрастное решение", - заявил Костин.

По словам генпрокурора, он уже разговаривал с Вербицким и тот привел свои аргументы и объяснения.

Костин добавил, что Вербицкий сейчас ведет ряд резонансных производств, фигуранты которых заинтересованы в его отстранении и увольнении.

"Сейчас я жду результатов служебного расследования, возможно, к тому времени мы будем иметь и результаты расследования НАПК", - рассказал генпрокурор.