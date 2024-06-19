Родич та радник Насірова допомагали йому легалізувати хабар: у НАБУ розкрили схему

Українські правоохоронці розкрили схему легалізації рекордного хабаря у розмірі понад 21 млн євро, який у 2015-2016 рр. отримав тоді ще голова Державної фіскальної служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національного антикорупційного бюро.

У НАБУ не уточнюють, про кого йдеться, але зазначимо, що посаду голови ДФС у 2015-2016 рр. займав Роман Насіров.

Фото: схема легалізації хабара на 21 млн євро (nabu.gov.ua)

У рамках розслідування про підозру повідомили:

близькій особі ексглави ДФС (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 ч. 3 ст. 209 КК України);

раднику ексглави ДФС (ч. 3 ст. 209 КК України).

За інформацією джерела РБК-Україна в правоохоронних органах, близька особа ексглави ДФС - тесть Насірова, забудовник Олександр Глімбовський.

За даними слідства, близька особа ексглави ДФС протягом грудня 2015 - березня 2016 рр. допомогла останньому отримати частину хабаря у розмірі понад 13 млн євро на рахунки підконтрольної компанії.

Протягом 2017-2018 рр. підозрюваний, який володіє групою будівельних компаній, легалізував ці кошти та витратив їх на придбання недобудованого житлово-офісного комплексу з паркінгом у центрі Києва. Будівництво комплексу тривало у 2022-2023 роках.

Наприкінці 2023 року 81 об'єкт нерухомості та понад 30 млн гривень близької особи ексглави ДФС заарештували.

Решту хабаря - 7,9 млн євро - легалізував радник ексглави ДФС. 5,5 млн доларів він відмив за допомогою укладання агентського договору у січні 2017 року. А в 2018 році відмив ще 2,8 млн євро як оплату за договорами купівлі-продажу.

Правоохоронці все ще встановлюють обставини легалізації частини хабаря у розмірі 5,5 млн доларів та причетних до цього осіб.