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Родич та радник Насірова допомагали йому легалізувати хабар: у НАБУ розкрили схему

Середа 19 червня 2024 15:55
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Родич та радник Насірова допомагали йому легалізувати хабар: у НАБУ розкрили схему Фото: Роман Насіров, ексглава ДФС України (sfs.gov.ua)
Автор: Іван Носальський, Юлія Акимова

Українські правоохоронці розкрили схему легалізації рекордного хабаря у розмірі понад 21 млн євро, який у 2015-2016 рр. отримав тоді ще голова Державної фіскальної служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національного антикорупційного бюро.

У НАБУ не уточнюють, про кого йдеться, але зазначимо, що посаду голови ДФС у 2015-2016 рр. займав Роман Насіров.

Родич та радник Насірова допомагали йому легалізувати хабар: у НАБУ розкрили схемуФото: схема легалізації хабара на 21 млн євро (nabu.gov.ua)

У рамках розслідування про підозру повідомили:

  • близькій особі ексглави ДФС (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 ч. 3 ст. 209 КК України);
  • раднику ексглави ДФС (ч. 3 ст. 209 КК України).

За інформацією джерела РБК-Україна в правоохоронних органах, близька особа ексглави ДФС - тесть Насірова, забудовник Олександр Глімбовський.

За даними слідства, близька особа ексглави ДФС протягом грудня 2015 - березня 2016 рр. допомогла останньому отримати частину хабаря у розмірі понад 13 млн євро на рахунки підконтрольної компанії.

Протягом 2017-2018 рр. підозрюваний, який володіє групою будівельних компаній, легалізував ці кошти та витратив їх на придбання недобудованого житлово-офісного комплексу з паркінгом у центрі Києва. Будівництво комплексу тривало у 2022-2023 роках.

Наприкінці 2023 року 81 об'єкт нерухомості та понад 30 млн гривень близької особи ексглави ДФС заарештували.

Решту хабаря - 7,9 млн євро - легалізував радник ексглави ДФС. 5,5 млн доларів він відмив за допомогою укладання агентського договору у січні 2017 року. А в 2018 році відмив ще 2,8 млн євро як оплату за договорами купівлі-продажу.

Правоохоронці все ще встановлюють обставини легалізації частини хабаря у розмірі 5,5 млн доларів та причетних до цього осіб.

Що передувало

Нагадаємо, Насірова затримали ще у 2017 році за підозрою в отриманні хабаря у розмірі 722 млн гривень (понад 21 млн євро), який міг дати бізнесмен Олег Бахматюк.

Тоді суд заарештував голову ДФС із можливістю внесення застави у розмірі 100 млн гривень. За кілька днів Насіров вийшов із СІЗО, оскільки за нього внесли необхідну суму.

Але у 2022 році ВАКС вирішив знову заарештувати Насірова. Усі деталі справи - у матеріалі РБК-Україна.

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НАБУ Корупція Роман Насіров
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