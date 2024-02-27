Український голос Dota 2 Роман "Skevich" Паскевич став новим амбасадором FAVBET

За останні роки Skevich здобув величезну популярність в україномовному ігровому ком’юніті завдяки своїй експертності, гумору та проукраїнській позиції. Роман є одним з найбільш професійних коментаторів Dota 2 в Україні, регулярно підтримує на своїх стрімах збори для української армії та виступає за заборону виступів російських кіберспортсменів на міжнародних турнірах.

"Співпраця з FAVBET для мене — можливість робити більше якісного україномовного контенту та відстоювати інтереси України у кіберспортивному ком’юніті. Радий опинитись в команді, що розділяє моє бачення та цінності", - каже Роман "Skevich" Паскевич.

Окрім Романа, сьогодні до числа кіберамбасадорів FAVBET входять популярний блогер, аналітик та коментатор Counter-Strike Олександр "Petr1k" Петрик, легендарний український гравець Counter-Strike та учасник золотого складу Арсеній "ceh9" Триноженко, Олександр "XBOCT" Дашкевич - видатний кіберспортсмен, що здобув світову популярність, граючи у Dota 2, а також екс-професійний гравець Dota 2, а нині тренер Андрій "Ghostik" Кадик.

У 2023 році FAVBET також підписали українську кіберспортивну організацію Monte, що нині входить у топ-10 світового рейтингу Counter-Strike та нещодавно представила склад для виступів у Dota 2.

ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.

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