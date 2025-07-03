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NAVI виступить на Кубку світу з Dota 2: розклад матчів

Четвер 03 липня 2025 13:57
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NAVI виступить на Кубку світу з Dota 2: розклад матчів Алексі Віролайнен (фото: instagram.com/aleksivirolainen)
Автор: Катерина Урсатій

Оновлений склад української команди NAVI зіграє на престижному турнірі Esports World Cup 2025 з Dota 2.

Про розклад турніру повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Esports world cup.

NAVI на Кубку світу: новий етап і великі виклики

Natus Vincere офіційно потрапили до групи "А" турніру Esports World Cup 2025, який проходитиме з 8 по 10 липня у столиці Саудівської Аравії - Ер-Ріяді.

Цей виступ стане дебютним на мейджор-турнірі для колишніх гравців NAVI Junior, які з 1 липня представляють основний ростер під брендом NAVI.

Нинішній склад показав відмінні результати на кваліфікаціях, здобувши путівки не лише на EWC 2025, а й на головну подію року - The International 2025.

Група NAVI та суперники

У груповому етапі NAVI зустрінуться з трьома суперниками:

8 липня, 12:00 (за київським часом) - проти Talon Esports (Південно-Східна Азія)

9 липня, 12:00 - проти Xtreme Gaming (Китай)

10 липня, 12:00 - проти team spirit (РФ)

Зустрічі проходитимуть у форматі Best of 2. Окрему увагу викликає матч проти team spirit, у складі якої виступає Ілля "yatoro" Мулярчук, який відмовився представляти Україну.

Наймасштабніший турнір в історії кіберспорту

Esports World Cup 2025 - найбільший у світі кіберспортивний захід. Упродовж 8 липня - 24 серпня понад 2000 учасників із більше ніж 200 клубів змагатимуться у 26 турнірах за загальний призовий фонд 70,45 мільйона.

Призовий фонд та структура змагань

Загальна сума: 70,4 млн - рекордна в історії індустрії

Клубний чемпіонат: 27 млн - для 16 найуспішніших клубів

Індивідуальні ігри: понад 38 млн - між окремими дисциплінами

MVP-нагороди: 450 тис. - найкращим гравцям турніру

Кваліфікації: 5 млн - розподілено між регіональними відборами

Читайте про команду Favbet Team, яка перетворилась на одну з найгучніших в українському кіберспорті.

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