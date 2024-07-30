Скандал із транзитом нафти "Лукойл": Україна готова до консультацій, якщо ЄС їх розпочне

Що передувало

Нагадаємо, раніше Україна припинила транзит нафти "Лукойл" до Угорщини та Словаччини, оскільки було запроваджено відповідні санкції.

На цьому тлі дві сусідні країни розпочали скандал. Зокрема, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто захотів консультацій, у рамках яких Єврокомісія мала б представляти інтереси двох країн блоку.

Також глава угорського МЗС уточнював, що якщо в рамках таких консультацій з Україною не домовляться, то є можливість початку арбітражного суду.

Станом на сьогодні, як заявляв віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, Євросоюзу потрібно більше часу для вирішення з приводу консультацій. Зокрема, відбувається збір доказів та оцінка правової ситуації.

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