Скандал із Signal: опубліковано нові повідомлення з планами ударів США по Ємену

Згідно зі скріншотами, які показало видання, лише за півгодини до початку американської операції 15 березня в секретному чаті топ-чиновників США в Signal, куди помилково додали Голдберга, розпочалася переписка. Глава Пентагону Піт Гегсет написав про детальні плани американців, які стосувалися вильоту винищувачів F-18, вильоту дронів MQ-9, а також застосування ракет Tomahawk.

Фото: скріншоти листування чиновників США (theatlantic.com)

Зокрема, міністр оборони США писав про те, що винищувачі мали вилетіти о 12:15 за східним часом (18:15 за київським), а вже о 13:45 (19:45 за київським) планувався запуск ударних безпілотників.

The Atlantic пише, що якби така інформація потрапила до рук ворогів або необережної людини, то у хуситів була б можливість підготуватися до атаки, а наслідки для американських пілотів могли стати "катастрофічними".

При цьому президент США Дональд Трамп вважає, що така ситуація є всього лише "промахом". А Білий дім і директор ЦРУ Джон Реткліфф наполягають, що жодної секретної інформації в чаті розкрито не було.