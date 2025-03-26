RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Скандал с Signal: опубликованы новые сообщения с планами ударов США по Йемену

Иллюстративное фото: США атаковали Йемен (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Главред The Atlantic Джеффри Голдберг опубликовал новые сообщения из секретного чата американских чиновников. Они касались планов США по атаке на Йемен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Atlantic.

Согласно скриншотам, которые показало издание, всего за полчаса до начала американской операции 15 марта в секретном чате топ-чиновников США в Signal, куда по ошибке добавили Голдберга, началась переписка. Глава Пентагона Пит Хегсет написал о детальных планах американцев, которые касались вылета истребителей F-18, вылета дронов MQ-9, а также применения ракет Tomahawk. 

 

Фото: скриншоты переписки чиновников США (theatlantic.com)

В частности, министр обороны США писал о том, что истребители должны вылететь в 12:15 по восточному времени (18:15 по киевскому), а уже в 13:45 (19:45 по киевскому времени) планировался запуск ударных беспилотников. 

The Atlantic пишет, что если бы такая информация попала в руки врагов или неосторожного человека, то у хуситов была бы возможность подготовиться к атаке, а последствия для американских пилотов могли стать "катастрофическими". 

При этом президент США Дональд Трамп считает, что такая ситуация является всего лишь "промахом". А Белый дом и директор ЦРУ Джон Рэтклифф настаивают, что никакой секретной информации в чате раскрыто не было. 

Скандал с Signal

Напомним, несколько дней назад стало известно, что советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц случайно добавил в чат топ-чиновников в сфере национальной безопасности журналиста Джеффри Голдберга.

В этом чате чиновники обсуждали свои планы ударов по объектам хуситов в Йемене.

После инцидента пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заверила, что военные планы американцев в этом чате якобы не обсуждались.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиЙеменБелый домДональд Трамп