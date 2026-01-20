Скандал із бронюванням: політтехнолог Петров звільнився з військового меморіалу

Політтехнолог і ведучий YouTube-каналу "Ісландія" Володимир Петров більше не працює у державній установі "Національне військове меморіальне кладовище".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби ДУ "НВМК" у Facebook.

Що відомо про звільнення Петрова

Українцям розповіли, що Володимир Петров обіймав посаду провідного фахівця відділу з питань комунікацій та інформаційних технологій ДУ "НВМК".

Згідно з інформацією, наданою держустановою, у вівторок - 20 січня 2026 року - він був звільнений з посади:

за власним бажанням;

відповідно до статті 38 Кодексу законів про працю України.

У НВМК наголосили, що звільнення:

відбулося на підставі особистої заяви працівника;

оформлене у встановленому законодавством порядку.

"Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище" діє відповідно до чинного законодавства України та готова до діалогу", - підсумували у прес-службі НВМК.

Публікація прес-служби ДУ "НВМК" (скриншот: facebook.com/nmmcua)

Обставини скандалу щодо бронювання Петрова

12 січня 2026 року народний депутат Ярослав Железняк (від фракції "Голос") оприлюднив на своєму YouTube-каналі "Залізний нардеп" інформацію, буцімто політтехнолог, засновник і ведучий YouTube-каналу "Ісландія" Володимир Петров:

є співробітником ДУ "НВМК" з 31 липня 2025 року;

заброньований там від мобілізації.

Таку ситуацію нардеп назвав прикладом "фейкового бронювання" для наближених до влади осіб (що дискредитує саму ідею меморіального кладовища, де мають спочивати герої).

Після цього Верховна Рада викликала (з другої спроби) міністра у справах ветеранів Наталю Калмикову - для доповіді з питань можливих порушень правил бронювання від мобілізації в ДУ "Національне військове меморіальне кладовище".

16 січня очільниця Міністерства у справах ветеранів України, відповідаючи на запитання народних депутатів у парламенті, повідомила, що за фактом можливого "недотримання законодавства у сфері бронювання" у ДУ "НВМК" розпочали службове розслідування.

18 січня у прес-службі НВМК у Facebook роз'яснили, що "кадрові рішення щодо прийняття працівників до штату" державної установи:

ухвалюються керівником установи - в межах наданих йому повноважень;

не потребують окремого погодження з Міністерством у справах ветеранів України.

У ДУ "НВМК" наголосили також, що завжди відкриті "до фахового та конструктивного діалогу".

Публікація НВМК від 18 січня (скриншот: facebook.com/nmmcua)

Позиція Міністерства у справах ветеранів

Зранку вівторка, 20 січня, міністр у справах ветеранів Наталя Калмикова відреагувала на "публічне обговорення ситуації навколо ДУ "НВМК" у своєму Facebook.

Вона нагадала, що Міністерство у справах ветеранів України розпочало службове розслідування щодо керівництва НВМК.

"Зокрема з питань можливого неправомірного бронювання", - уточнила посадовиця.

Калмикова зауважила, що кадрові рішення та їх оформлення - це юридичні процедури, які:

мають відбуватися виключно відповідно до закону;

потребують деякого часу.

"Петров подав заяву про звільнення та звільнений директором ДУ "НВМК", - підтвердила представниця уряду.

Вона додала, що "саме з цих позицій" міністерство реагує "на кожну чутливу ситуацію - стримано, по суті та виключно в правовому полі".

"Для мене особисто та Міністерства принциповими є цінності відповідальності, прозорості та поваги, а будь-які дії та особи, які можуть дискредитувати пам'ять полеглих Захисників і Захисниць України або підривати довіру до державних інституцій є неприйнятними", - наголосила Калмикова.

Крім того, вона повідомила:

службове розслідування у державній установі "НВМК" триває;

за його результатами будуть ухвалені необхідні управлінські рішення.

"Щоб запобігти подібним ситуаціям в майбутньому, мною ухвалено рішення про запровадження додаткових моніторингових механізмів", - поділилась міністр.

Вона пояснила, що йдеться, зокрема, про "регулярне інформування керівниками підпорядкованих міністерству установ щодо їхніх кадрових рішень".

"Ми також чуємо справедливий суспільний запит щодо працевлаштування ветеранів. І цей пріоритет є принциповим для Міністерства. У Мінветеранів понад 40% співробітників - ветерани або члени їхніх родин", - розповіла Калмикова.

Насамкінець міністр повідомила, що:

штатна чисельність НВМК становить 175 посад;

фактична - 51 особа працевлаштована.

При цьому троє працівників є ветеранами, зокрема двоє - з інвалідністю внаслідок війни.

"НВМК продовжує добір персоналу та надає перевагу людям із військовим досвідом. Станом на сьогодні триває добір на понад 100 посад. Вакансії розміщені на платформах Lobby X, Jooble та "Кар'єра Ветерана", - підсумувала очільниця Мінветеранів.

Публікація Калмикової від 20 січня (скриншот: facebook.com/natalia.kalmykova.9)