Скандал у хевівейті. Обидва боксери випали з рингу: одному з них віддали перемогу (відео)

Американські боксери надважкої ваги Брендон Мур і Скайлар Лейсі виявили переможця поєдинку, лежачи на коментаторському столі за межами рингу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DAZN Boxing.
Поєдинок відбувся в ніч на понеділок, 3 лютого, в Dort Financial Center у Флінті, штат Мічиган, США.
Мур і Лейсі практично відмовилися боксувати, влаштувавши жахливе в'язке протистояння з постійними клінчами. За таку поведінку суперники під час поєдинку були кілька разів оштрафовані рефері, а також освистані публікою.
Від незграбних дій боксерів у третьому раунді постраждав навіть телеоператор, якого вони зачепили, вкотре почавши "обійматися" біля канатів. Розв'язка цього протистояння настала у восьмій трихвилинці, коли Лейсі просто виштовхав опонента з рингу і сам вилетів за ним на стіл коментаторів.
У підсумку Лейсі був дискваліфікований, а перемога дісталася Муру, який, прокотившись під канатами, встиг повернутися в ринг за дві секунди до кінця відліку рефері.
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