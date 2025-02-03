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Скандал в хевивейте. Оба боксера выпали из ринга: одному из них отдали победу (видео)

Фото: Брэндон Мур и Скайлар Лейси (x.com/SalitaProm)
Автор: Андрей Костенко

Американские боксеры супертяжелого веса Брэндон Мур и Скайлар Лейси выявили победителя поединка, лежа на комментаторском столе за пределами ринга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DAZN Boxing.

Поединок состоялся в ночь на понедельник, 3 февраля, в Dort Financial Center во Флинте, штат Мичиган, США.

Мур и Лейси практически отказались боксировать, устроив ужасное вязкое противостояние с постоянными клинчами. За такое поведение соперники во время поединка были несколько раз оштрафованы рефери, а также освистаны публикой.

От неуклюжих действий боксеров в третьем раунде пострадал даже телеоператор, которого они задели, в очередной раз начав "обниматься" у канатов. Развязка этого противостояния наступила в восьмой трехминутке, когда Лейси просто вытолкал оппонента с ринга и сам вылетел за ним на стол комментаторов.

В итоге Лейси был дисквалифицирован, а победа досталась Муру, который, прокатившись под канатами, успел вернуться в ринг за две секунды до конца отсчета рефери.

Ранее сообщили, что WBC изменила чемпионский пояс, убрав оттуда флаг РФ.

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Бокс