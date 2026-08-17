Скандал в ФИДЕ: у одного из кандидатов нашли миллиардный бизнес в России

Кандидат на пост президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Вадим Розенштейн оказался в центре репутационного скандала из-за его бизнес-связей с Россией.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на расследование издания УНИАН.

Кто претендует на пост президента ФИДЕ

Выборы президента ФИДЕ пройдут 26 сентября в Самарканде. За должность будут бороться три кандидата: немецкие предприниматели Ян-Генрик Бюттнер и Вадим Розенштейн, а также президент Федерации шахмат Казахстана Тимур Турлов.

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Ян-Генрик Бюттнер пришел в шахматную политику из частного бизнеса. Он сооснователь Freestyle Chess вместе с Магнусом Карлсеном и одним из заметных частных инвесторов в профессиональные шахматы. В своей программе Бюттнер делает акцент на усилении национальных федераций и развитии коммерческой составляющей ФИДЕ.

В то же время Немецкая шахматная федерация заявила, что Бюттнер не обращался к ней по поводу своей кандидатуры, а значит, федерация его не поддерживает.

Сам кандидат отмечает, что ФИДЕ не должно превращаться в политическую организацию, но в то же время должно соблюдать международные правила и законы.

Еще один кандидат это Тимур Турлов. Украина в 2022 году ввела против него санкции, однако после начала полномасштабного вторжения он и основанная им Freedom Holding Corp. оказали Украине значительную помощь.

По данным NV, Турлов передал 1 млрд тенге, что к тому времени составило около 100 млн грн, на гуманитарную помощь Украине. Еще более 31 млн гривен он передал казахстанским благотворительным фондам.

Freedom Holding, в свою очередь, выделил 2,35 млн евро на Help Ukraine Center, 600 тыс. евро - на медицинское оборудование для детских больниц, а через UNITED24 - 2 млн евро на реанимобили для прифронтовых областей.

Компания также финансировала устройство укрытий, восстановление водоснабжения в Николаеве и создание реабилитационного центра Superhumans.

Эти данные подтверждались и публикацией Цензор.НЕТ за 2023 год. Журналисты отнесли Турлова к крупнейшим частным благотворителям Украины среди бизнесменов Казахстана, оценив совокупную помощь в 5,5 млн долларов.

В то же время, деятельность Турлова и Freedom Holding в контексте России также становилась предметом критики. В частности, компания обвинялась в продолжении работы с российскими клиентами. В Freedom Holding эти обвинения отрицали.

Больше всего вопросов в настоящее время возникает к Вадиму Розенштейну, который позиционирует себя как кандидат с жесткой позицией в отношении России.

В комментарии Deutsche Welle Розенштейн заявлял, что с 2022 года больше не ведет бизнес с РФ. В то же время, по данным СМИ, российские реестры свидетельствуют о том, что компании, связанные с предпринимателем и его семьей, продолжают работать в РФ.

В частности, ООО "ВР Рус" является действующей российской компанией. По данным российских реестров, ее выручка выросла со 113 млн рублей в 2023 году до 1,6 млрд рублей в 2025 году, а за последние три года компания уплатила в российский бюджет более 400 млн рублей налогов.

Российская компания "2Р Интегра", напрямую связанная с семьей кандидата на должность главы ФИДЕ, также продолжает активную деятельность на территории страны-агрессора.

Согласно информации из официальных реестров РФ, фирма является действующей, а должность генерального директора и собственника занимает Михаил Розенштейн. По итогам 2025 года выручка предприятия составила около 2,1 млрд рублей. При этом в российский бюджет в виде налогов компания перечислила 551 млн рублей.

В расследовании УНИАН отмечается, что после начала полномасштабной войны выручка "2Р Интегры" выросла примерно в 40 раз, а на сайте компании рекламировались услуги по поставке промышленного оборудования и электроники в Россию в обход антироссийских санкций. В частности, речь шла о поставках в РФ силовых кабелей индийского производителя, которые могут использоваться в ВПК.

Что может повлиять на выборы

Выборы президента ФИДЕ в этом году пройдут не только вокруг программ развития шахмат. Для делегатов важными могут стать также бизнес-связи кандидатов, их позиция по отношению к России и Украине, а также отношение к международным санкциям.

У каждого из трех претендентов есть свой бэкграунд и вопросы, которые могут повлиять на решения избирателей.