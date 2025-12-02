Скандал у Євросоюзі: поліція Бельгії проводить обшуки через шахрайство з фондами ЄС

Бельгійська поліція провела обшуки в Європейській службі зовнішніх дій та Коледжі Європи у Брюсселі та Брюґґе в рамках розслідування можливого шахрайства з коштами ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію в Еuractiv.

Як повідомили джерела, ознайомлені з ходом слідства, у вівторок, 2 грудня, бельгійська поліція провела ранкові обшуки в Брюсселі та Брюґґе. Серед об’єктів перевірки були будівлі Європейської служби зовнішніх дій і престижного Коледжу Європи у межах розслідування можливого неправомірного використання коштів ЄС.

За словами очевидця, приблизно десять поліцейських у цивільному увійшли до штаб-квартири ЄСЗД у Брюсселі близько 7:30 ранку.

Наразі відомо, що бельгійська поліція, спільно з Європейським антикорупційним бюро OLAF та прокуратурою ЄС (EPPO), розслідує можливе зловживання бюджетними коштами ЄС у 2021-2022 роках з боку Європейської служби зовнішніх дій та Коледжу Європи.

Фокус слідства - підозри у доступі до закритої інформації

Слідство зосереджене на придбанні Коледжем будівлі на вулиці Spanjaardstraat у Брюґґе вартістю 3,2 млн євро. Саме там проживають учасники програми дипломатичної академії. Умови конкурсу вимагали від претендентів забезпечити житло для слухачів, а Коледж придбав будівлю незадовго до того, як ЄСЗД оголосила тендер - який згодом надав установі фінансування у розмірі 654 тисячі євро.

Слідчі перевіряють твердження, що керівництво Коледжу могло заздалегідь знати про умови тендеру, які мали залишатися конфіденційними. Це могло забезпечити закладу перевагу над іншими претендентами.

Наразі обидві установи - Коледж Європи та Дипломатичну академію - очолює Федеріка Моґеріні, колишня Верховна представниця ЄС із зовнішньої політики. Вона стала ректоркою Коледжу у 2020 році, а у 2022 - директоркою новоствореної академії.

У період, який опинився під слідством, ЄСЗД керував інший соціаліст і колишній міністр закордонних справ - Жозеп Боррель.

OLAF уже допитав кілька осіб у межах адміністративного розслідування, після чого передав матеріали EPPO. Наразі немає даних, що органи ЄС чи бельгійська прокуратура дійшли до остаточних висновків або висунули офіційні обвинувачення.