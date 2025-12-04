Скандал у ЄС набирає обертів: один із топ-посадовців йде у відставку після допиту

Стефано Санніно повідомив про рішення піти у дострокову відставку, завершивши роботу на посаді генерального директора з питань Близького Сходу, Північної Африки та Перської затоки.

Його крок став наслідком участі у розслідуванні, що стосується можливого неправомірного використання коштів ЄС.

Санніно підтвердив, що його допитували щодо проєкту, реалізованого під час його каденції на посаді генерального секретаря Європейської служби зовнішніх дій (EEAS). Він наголосив, що "довіряє роботі магістратів і впевнений, що всі факти будуть встановлені".

Посадовець короткий час перебував під вартою, після чого його звільнили, надавши статус підозрюваного у розслідуванні, яке вже спричинило значний резонанс у Брюсселі.

"Генеральний директорат має зосередитися на своїй діяльності та реалізації амбітного порядку денного, який ми сформували", - заявив чиновник посилаючись на необхідність убезпечити стабільну роботу директорату.

Обов’язки керівника DG MENA тимчасово переймає його заступник Міхаель Карнічніг, про що йдеться у повідомленні для персоналу.

Це перший випадок відставки високопосадовця, прямо пов’язаний із масштабним розслідуванням щодо рейдів у структурах EEAS.

Скандал навколо EEAS

Справа набула резонансу після серії рейдів, проведених в межах розслідування можливого шахрайства, корупції та нецільового використання коштів Європейського Союзу.

Справу веде Європейська прокуратура (EPPO), а серед фігурантів, окрім Санніно, також опинилася колишня верховна представниця ЄС Федеріка Могеріні. Обох раніше допитали та короткий час утримували під вартою, після чого звільнили зі статусом підозрюваних.

Розслідування стосується реалізації програм та проєктів з підготовки дипломатів ЄС, де розподіл коштів викликав підозри у слідства.

Ситуація створює значний репутаційний тиск на інституції ЄС, адже вперше фігурантом кримінального розслідування став високопосадовець такого рівня.

Відставка Санніно може стати лише початком ширших кадрових і політичних наслідків, адже розслідування продовжується й охоплює все більше посадовців та проєктів у сфері зовнішньої політики ЄС.