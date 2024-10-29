Скандал довкола Алеї захисників у Києві: муніципальна охорона завадила висадці дерев

Як відомо, Алея пам'яті захисників була започаткована 14 жовтня 2022 року, там висаджують дерева на честь загиблих на фронті воїнів. Саме з такою ініціативою вранці 29 жовтня туди прийшли чинні військові та родичі полеглих військовослужбовців.

Вони записали звернення до Володимира Зеленського, де закликали президента втрутитися у ситуацію. Звернення підписали понад 400 представників родин загиблих воїнів.

"Звернулися 400 родин загиблих Героїв... до київської влади про підтримку та участь у розширенні Алеї пам'яті захисників. Тут був запланований захід із висадження багряних кленів на честь наших загиблих воїнів.... Разом з тим реалізація даного заходу була заблокована міською владою. На сьогодні на Алеї пам'яті захисників України вже розміщено імена майже 500 наших полеглих Героїв", - йдеться у зверненні.

"Тут стояла одна автівка з представниками муніципальної варти, а те, що зараз приїхала преса, то вони виклали ще один наряд і поліцію. Поліції я донесла інформацію про те, що ми тут збираємося робити... Що просто запишемо звернення до президента за підтримки наших військових", - розповіла представниця родин полеглих воїнів.

За її словами, з проханням продовжити Алею пам'яті захисників зверталися в КМДА і в Офіс президента, а також в посольства США, Німеччини й Великої Британії.

"Також в усі міністерства були подані звернення, заяви, підписи киян, багато організацій долучилися до цього, щоб допомоги у цій справі й дерева благодійники надали безплатно", - зазначила представниця родин полеглих воїнів..

З Офісу президента до військових та родин загиблих воїнів вийшов представник департаменту з питань звернення громадян. Він пообіцяв сьогодні ж зареєструвати звернення про розширення Алеї Слави полеглих захисників на вулиці Оранжерейній.

"Ми обурені, що нам доводиться доводити, що це герої, що цю Алею не треба зносити. Нам доводиться доказувати, що ми можемо її просто деревами прикрасити. Розширити, поставити кілька стел пам'яті. Ми це усе робимо задля України, задля вільної держави, задля наших нащадків", — наголосили військові.