Скандал вокруг Аллеи защитников в Киеве: муниципальная охрана помешала высадке деревьев

Как известно, аллея памяти защитников была начата 14 октября 2022 года, там высаживают деревья в честь погибших на фронте воинов. Именно с такой инициативой утром 29 октября туда пришли действующие военные и родственники павших военнослужащих.

Они записали обращение к Владимиру Зеленскому, где призвали президента вмешаться в ситуацию. Обращение подписали более 400 представителей семей погибших воинов.

"Обратились 400 семей погибших Героев... к киевским властям о поддержке и участии в расширении Аллеи памяти защитников. Здесь было запланировано мероприятие по высадке багровых кленов в честь наших погибших воинов.... Вместе с тем реализация данного мероприятия была заблокирована городской властью. На сегодня на Аллее памяти защитников Украины уже размещены имена почти 500 наших павших Героев", - говорится в обращении.

"Здесь стоял один автомобиль с представителями муниципального караула, а то, что сейчас приехала пресса, они выложили еще один наряд и полицию. Полиции я донесла информацию о том, что мы здесь собираемся делать... Что просто запишем обращение к президенту при поддержке наших военных", - рассказала представительница семей павших воинов.

По ее словам, с просьбой продлить Аллею памяти защитников обращались в КГГА и в Офис президента, а также в посольства США, Германии и Великобритании.

"Также во все министерства были поданы обращения, заявления, подписи киевлян, многие организации присоединились к этому, чтобы помощь в этом деле и деревья благотворители оказали бесплатно", - отметила представительница семей павших воинов.

Из Офиса президента в военные и семьи погибших воинов вышел представитель департамента по вопросам обращения граждан. Он пообещал сегодня зарегистрировать обращение о расширении Аллеи Славы павших защитников на улице Оранжерейной.

"Мы возмущены, что нам приходится доказывать, что это герои, что эту Аллею не надо сносить. Нам приходится доказывать, что мы можем ее просто деревьями украсить. государства, ради наших потомков", - подчеркнули военные.