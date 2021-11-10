Скандал с Doing Business: Всемирный банк планирует перезапустить рейтинг

Всемирный Банк планирует в течение двух лет опубликовать обновленный рейтинг Doing Business по легкости ведения бизнеса в странах. Как обещают его создатели, в списке изменится методология его составления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как рассказала агентству главный экономист Всемирного банка Кармен Рейнхард, некоторые ключевые концепции для нового рейтинга бизнес-климата в странах уже подготовлены. В частности, методология обновленного списка станет более прозрачной, будет уделено особое внимание данным опросов.
При составлении обновленного рейтинга планируется снижение роли государственных учреждений в предоставлении консультационных услуг по анализу данных. Их сбором преимущественно будут заниматься независимые компании и организации.
Напомним, в середине сентября Всемирный банк принял решение больше не публиковать рейтинг Doing Business.
Отметим, в 2020 Всемирный банк приостановил публикацию Doing Business из-за нарушений, которые были составлены при составлении рейтингов.