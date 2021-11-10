UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Скандал с Doing Business: Всемирный банк планирует перезапустить рейтинг

Автор: Дмитрий Кузнецов

Всемирный Банк планирует в течение двух лет опубликовать обновленный рейтинг Doing Business по легкости ведения бизнеса в странах. Как обещают его создатели, в списке изменится методология его составления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как рассказала агентству главный экономист Всемирного банка Кармен Рейнхард, некоторые ключевые концепции для нового рейтинга бизнес-климата в странах уже подготовлены. В частности, методология обновленного списка станет более прозрачной, будет уделено особое внимание данным опросов.

При составлении обновленного рейтинга планируется снижение роли государственных учреждений в предоставлении консультационных услуг по анализу данных. Их сбором преимущественно будут заниматься независимые компании и организации.

Напомним, в середине сентября Всемирный банк принял решение больше не публиковать рейтинг Doing Business.

Отметим, в 2020 Всемирный банк приостановил публикацию Doing Business из-за нарушений, которые были составлены при составлении рейтингов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Всемирный банкDoing Business