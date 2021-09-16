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Всемирный банк больше не будет публиковать рейтинг Doing Business

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Четверг 16 сентября 2021 18:55
Всемирный банк больше не будет публиковать рейтинг Doing Business Фото: Всемирный банк отказался от Doing Business (vsemirnyjbank org)
Автор: Сергей Новиков

Всемирный банк принял решение больше не публиковать рейтинг Doing Business - рейтинг стран по легкости ведения бизнеса. Он не публикуется с прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Всемирного банка.

"Руководство Всемирного банка приняло решение прекратить публикацию отчета Doing Business. В дальнейшем мы будем работать над новым подходом к оценке делового и инвестиционного климата", - говорится в заявлении банка.

Данное решение объясняется тем, что в ходе внутренней проверки были выявлены факты неэтичного поведения бывших должностных лиц в руководства банке, а также нынешних или бывших сотрудников.

Напомним, в 2020 стало известно, что Всемирный банк приостановил публикацию Doing Business. Это было связано с нарушениями, которые были составлены при составлении рейтингов.

В 2019 году Украина поднялась сразу на 7 пунктов в рейтинге Doing Business и заняла 64 место среди 190 стран.

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Всемирный банк Doing Business
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