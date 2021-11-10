Скандал з Doing Business: Світовий банк планує перезапустити рейтинг

Світовий Банк планує протягом двох років опублікувати Оновлений рейтинг Doing Business щодо легкості ведення бізнесу в країнах. Як обіцяють його творці, в списку зміниться методологія його складання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як розповіла агентству головний економіст Світового банку Кармен Рейнхард, деякі ключові концепції для нового рейтингу бізнес-клімату в країнах вже підготовлені. Зокрема, методологія оновленого списку стане більш прозорою, буде приділено особливу увагу даним опитувань.

При складанні оновленого рейтингу планується зниження ролі державних установ у наданні консультаційних послуг з аналізу даних. Їх збором переважно займатимуться незалежні компанії та організації.