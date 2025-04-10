Скандал через повноваження. Ткаченко звільнив з КМВА заступника Кличка
Миколу Поворозника звільнили з посади першого заступника начальника Київської міської військової адміністрації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка та КМДА.
"Прийняв рішення щодо Миколи Поворозника. З цього дня він більше не виконує обовʼязки першого заступника начальника Київської міської військової адміністрації", - повідомив Ткаченко.
Ткаченко заявив, що Поворозник неодноразово ігнорував його доручення. Зокрема, він не виконав завдання щодо звіту про видачу та облік перепусток для пересування під час комендантської години.
За його словами, перший заступник, який також відповідальний за роботу апарату КМДА, систематично створював перешкоди для ефективної роботи військової адміністрації, що призводило до затримок у підготовці розпоряджень.
"У нас чесний бізнес та багато підприємств не можуть отримати статус критично важливих, тому що в КМДА документи замість 10 днів зависають на місяць і більше. Чиновники самі так побудували систему, щоб це було майже неможливо зробити", - пояснив начальник КМВА.
Ткаченко також зазначив, що посадовці КМДА під керівництвом Поворозника готують документи неналежним чином, через що йому довелося створити окрему групу фахівців для перевірки. На його думку, це робиться свідомо, аби перекласти відповідальність за затримки на нього, що, за його словами, чиновники вже намагаються робити.
"І найбільш важливе. Пан Поворозник відповідає в КМДА за бюджетну сферу. Понад 100 повідомлень про порушення в закупівлях від БЕБ лише 2024 рік, 8 млрд грн - це до нього. Вкрадені майже 60 млн грн на послугах для тяжкохворих - це до нього", - підкреслив начальник КМВА.
Він уточнив, що питання взаємодії з військовими тепер перебуває у компетенції його заступника, який є бойовим офіцером.
Реакція Київської міської державної адміністрації
"Рішення голови КМВА не стосується штатної посади Миколи Поворозника як першого заступника голови Київської міської державної адміністрації", - пояснили в адміністрації.
За їх словами, нинішній голова КМВА скасував розпорядження колишнього начальника Київської міської військової адміністрації Миколи Жирнова.
"Йдеться про розпорядження щодо покладення виконання обовʼязків першого заступника голови військової адміністрації на Миколу Поворозника. Оскільки ця посада в КМВА на той час була вакантною", - додали в КМДА.
Скандал між гілками влади Києва через "земельну справу"
Зауважимо, що нещодавно начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко звинуватив міську владу у саботажі облаштування наземного пішохідного переходу на Хрещатику.
За його словами, роботи блокують директор Департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор і його заступник Валентин Кульбако, виконуючи пряму вказівку мера Києва Віталія Кличка. Він наголосив, що такі дії шкодять не лише йому особисто, а й усім киянам і гостям столиці.
Варто додати, що минулого місяця в мерії Києва заявили, що начальник КМВА Ткаченко блокує підписання 150 розпоряджень щодо критично важливих підприємств.
Реакція Зеленського
Зауважимо, що вчора український президент Володимир Зеленський також відреагував на скандал між мерією Києва та міською військовою адміністрацією.
Глава держави зокрема зазначив, що не має повноважень керувати столицею. Детальніше з його заявою можна ознайомитись в матеріалі РБК-Україна.
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