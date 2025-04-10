Скандал через повноваження. Ткаченко звільнив з КМВА заступника Кличка

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка та КМДА .

"Прийняв рішення щодо Миколи Поворозника. З цього дня він більше не виконує обовʼязки першого заступника начальника Київської міської військової адміністрації", - повідомив Ткаченко.

Ткаченко заявив, що Поворозник неодноразово ігнорував його доручення. Зокрема, він не виконав завдання щодо звіту про видачу та облік перепусток для пересування під час комендантської години.

За його словами, перший заступник, який також відповідальний за роботу апарату КМДА, систематично створював перешкоди для ефективної роботи військової адміністрації, що призводило до затримок у підготовці розпоряджень.

"У нас чесний бізнес та багато підприємств не можуть отримати статус критично важливих, тому що в КМДА документи замість 10 днів зависають на місяць і більше. Чиновники самі так побудували систему, щоб це було майже неможливо зробити", - пояснив начальник КМВА.