Скандал из-за полномочий. Ткаченко уволил из КГВА заместителя Кличко
Николая Поворозника уволили с должности первого заместителя начальника Киевской городской военной администрации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко и КГГА.
"Принял решение относительно Николая Поворозника. С этого дня он больше не исполняет обязанности первого заместителя начальника Киевской городской военной администрации", - сообщил Ткаченко.
Ткаченко заявил, что Поворозник неоднократно игнорировал его поручения. В частности, он не выполнил задание по отчету о выдаче и учете пропусков для передвижения во время комендантского часа.
По его словам, первый заместитель, который также ответственен за работу аппарата КГГА, систематически создавал препятствия для эффективной работы военной администрации, что приводило к задержкам в подготовке распоряжений.
"У нас честный бизнес и многие предприятия не могут получить статус критически важных, потому что в КГГА документы вместо 10 дней зависают на месяц и больше. Чиновники сами так построили систему, чтобы это было почти невозможно сделать", - пояснил начальник КГВА.
Ткаченко также отметил, что чиновники КГГА под руководством Поворозника готовят документы ненадлежащим образом, из-за чего ему пришлось создать отдельную группу специалистов для проверки. По его мнению, это делается сознательно, чтобы переложить ответственность за задержки на него, что, по его словам, чиновники уже пытаются делать.
"И самое важное. Господин Поворозник отвечает в КГГА за бюджетную сферу. Более 100 сообщений о нарушениях в закупках от БЭБ только 2024 год, 8 млрд грн - это до него. Украденные почти 60 млн грн на услугах для тяжелобольных - это к нему", - подчеркнул начальник КГВА.
Он уточнил, что вопрос взаимодействия с военными теперь находится в компетенции его заместителя, который является боевым офицером.
Реакция Киевской городской государственной администрации
"Решение председателя КГВА не касается штатной должности Николая Поворозника как первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации", - пояснили в администрации.
По их словам, нынешний председатель КГВА отменил распоряжение бывшего начальника Киевской городской военной администрации Николая Жирнова.
"Речь идет о распоряжении о возложении исполнения обязанностей первого заместителя главы военной администрации на Николая Поворозника. Поскольку эта должность в КГВА в то время была вакантной", - добавили в КГГА.
Скандал между ветвями власти Киева из-за "земельного дела"
Заметим, что недавно начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко обвинил городскую власть в саботаже обустройства наземного пешеходного перехода на Крещатике.
По его словам, работы блокируют директор Департамента транспортной инфраструктуры Руслан Кандибор и его заместитель Валентин Кульбако, выполняя прямое указание мэра Киева Виталия Кличко. Он отметил, что такие действия вредят не только ему лично, но и всем киевлянам и гостям столицы.
Стоит добавить, что в прошлом месяце в мэрии Киева заявили, что начальник КГВА Ткаченко блокирует подписание 150 распоряжений по критически важным предприятиям.
Реакция Зеленского
Заметим, что вчера украинский президент Владимир Зеленский также отреагировал на скандал между мэрией Киева и городской военной администрацией.
Глава государства в частности отметил, что не имеет полномочий управлять столицей. Подробнее с его заявлением можно ознакомиться в материале РБК-Украина.
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