Скандал через брехню Сійярто: угорського дипломата вдруге за день "викликали на килим"

"Оскільки міністр Сійярто поширив брехливі тези та повністю спотворив зміст зустрічі з тимчасовим повіреним Угорщини в МЗС України, угорського дипломата було повторно викликано до Міністерства закордонних справ", - сказав він.

Тихий зазначив, що на другій зустрічі, яка відбулася лише за кілька годин після першої, дипломата попередили про неприпустимість перекручування змісту розмов, "з примарною надією, що з другого разу до Будапешта дійде не спотворений зміст".

За словами речника МЗС, з українського боку під час зустрічей не було жодних сигналів про те, що "відновлення постачання нафти в напрямку Угорщини через нафтопровід "Дружба" заблоковано з політичних причин".

Він наголосив, що предметом розмови були заяви угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана щодо потенційних загроз критичній енергетичній інфраструктурі Угорщини.

Тихий повідомив, що до угорської сторони було доведено, що Україна готова надати Угорщині допомогу для захисту її об’єктів.

"Українська сторона запропонувала задіяти оперативні канали обміну інформацією та координації між відповідними органами обох країн, відповідальними за захист критичної інфраструктури. Звісно, якщо заяви Орбана засновані на фактах, а не фантазіях", - сказав він.