Скандал у 59-й бригаді: частину командування притягнули до відповідальності після перевірки

Як зазначили у Військовій службі правопорядку, у бригаді провели роботу з командирами підрозділів, особовим складом, перевірили ухвалені рішення та бойові розпорядження командування. Також було досліджено питання організації виконання бойових завдань.

Робоча група, яка проводила перевірку, не виявила випадків злочинних наказів. Але були виявлені окремі факти управлінських рішень та фактори, які можуть негативно впливати на виконання військових завдань.

"З метою недопущення такого надалі, керівництвом ЗС України вжито належних рішень та вжито низку заходів, спрямованих на попередження подібних випадків. Окремих посадових осіб командування бригади притягнуто до відповідальності", - уточнили у Військовій службі правопорядку.