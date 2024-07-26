Скандал у 59-й бригаді: частину командування притягнули до відповідальності після перевірки
В Україні відбулася службова перевірка у 59-й окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка після відповідного заклику парамедика Катерини Поліщук з позивним "Пташка".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військову службу правопорядку у ЗСУ у Facebook.
Як зазначили у Військовій службі правопорядку, у бригаді провели роботу з командирами підрозділів, особовим складом, перевірили ухвалені рішення та бойові розпорядження командування. Також було досліджено питання організації виконання бойових завдань.
Робоча група, яка проводила перевірку, не виявила випадків злочинних наказів. Але були виявлені окремі факти управлінських рішень та фактори, які можуть негативно впливати на виконання військових завдань.
"З метою недопущення такого надалі, керівництвом ЗС України вжито належних рішень та вжито низку заходів, спрямованих на попередження подібних випадків. Окремих посадових осіб командування бригади притягнуто до відповідальності", - уточнили у Військовій службі правопорядку.
Що передувало
Нагадаємо, кілька тижнів тому парамедик Катерина Поліщук із позивним “Пташка” закликала провести службову перевірку у 59-й окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка.
Вона стверджувала, що командир бригади Богдан Шевчук віддає злочинні накази, які спричинили загибель великої кількості солдатів. Також захисниця звинувачувала Шевчука в егоїзмі, сліпому кар'єризмі, усуненні всіх "незгодних" командирів і придушенні бойового духу.
15 липня стало відомо, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відгукнувся на заклик. Він направив до бригади робочу групу, яку очолив начальник Військової служби правопорядку ЗСУ.
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