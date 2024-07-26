Скандал в 59-й бригаде: часть командования привлекли к ответственности после проверки
В Украине прошла служебная проверка в 59-й отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка после соответствующего призыва парамедика Екатерины Полищук с позывным "Пташка".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военную службу правопорядка в ВСУ в Facebook.
Как отметили в Военной службе правопорядка, в бригаде провели работу с командирами подразделений, личным составом, проверили принятые решения и боевые распоряжения командования. Также был исследован вопрос организации выполнения боевых задач.
Рабочая группа, которая проводила проверку, не обнаружила случаи преступных приказов. Но были обнаружены отдельные факты управленческих решений и факторы, которые могут отрицательно влиять на выполнение военных задач.
"С целью недопущения такого в дальнейшем, руководством ВС Украины приняты надлежащие решения и принят ряд мер, направленных на предупреждение подобных случаев. Отдельные должностные лица командования бригады привлечены к ответственности", - уточнили в Военной службе правопорядка.
Что предшествовало
Напомним, несколько недель назад парамедик Екатерина Полищук с позывным "Пташка" призвала провести служебную проверку в в 59-й отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка.
Она утверждала, что командир бригады Богдан Шевчук отдает преступные приказы, которые привели к гибели большого количества солдат. Также защитница обвиняла Шевчука в "эгоизме, слепом карьеризме, устранении всех "несогласных" командиров и подавлении боевого духа".
15 июля стало известно, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский откликнулся на призыв. Он направил в бригаду рабочую группу, которую возглавил начальник Военной службы правопорядка ВСУ.
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