Скандал в 59-й бригаде: часть командования привлекли к ответственности после проверки

В Украине прошла служебная проверка в 59-й отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка после соответствующего призыва парамедика Екатерины Полищук с позывным "Пташка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военную службу правопорядка в ВСУ в Facebook .

Как отметили в Военной службе правопорядка, в бригаде провели работу с командирами подразделений, личным составом, проверили принятые решения и боевые распоряжения командования. Также был исследован вопрос организации выполнения боевых задач.

Рабочая группа, которая проводила проверку, не обнаружила случаи преступных приказов. Но были обнаружены отдельные факты управленческих решений и факторы, которые могут отрицательно влиять на выполнение военных задач.

"С целью недопущения такого в дальнейшем, руководством ВС Украины приняты надлежащие решения и принят ряд мер, направленных на предупреждение подобных случаев. Отдельные должностные лица командования бригады привлечены к ответственности", - уточнили в Военной службе правопорядка.