Скандал у 155 бригаді: у списках на навчання у Франції опинились затримані раніше ухилянти

Державне бюро розслідувань виявило, що у списках на навчання закордоном 155 окремої механізованої бригади у Францію потрапляли затримані раніше ухилянти. Вони платили за незаконний перетин кордону.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповіла радниця з комунікацій ДБР Тетяни Сапьян в ефірі національного марафону.

За її словами, під час розслідування з'ясувалось, що у списки на навчання 155 ОМБр імені Анни Київської були включені люди, яких затримували за спробу незаконного перетину кордону.

Мова про тих, хто платив кошти, щоб нелегального залишити Україну. Сап'ян уточнила, що такі затримані платять просто адміністративний штраф, тобто це не кримінальна відповідальність.

"Ці люди насправді, якщо я не помиляюся, десь 12 осіб "ухилянтів" потрапили в списки на навчання у Францію", - зазначила Сапьян.

Вона уточнила, що "ухилянство" було вже доведено і правоохоронці з'ясовують, як працювала відповідна "схема" зі списками з ухилянтами на навчання у 155 бригаді.

Варто також зауважити, що розслідування ускладнюється тим, що ці військові мобілізовані вже перебувають за кордоном. І видати їх поки що немає можливості, хоча слідство працює над цим.

Скандал зі 155 ОМБр

Нагадаємо, у мережі розгорівся скандал за участі бійців 155 окремої механізованої бригади імені Анни Київської. Мова йшла про неналежне формування та забезпечення 155 бригади, масове дезертирство та СЗЧ, зокрема під час навчання у Франції.