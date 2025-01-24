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Скандал в 155 бригаде: в списках на обучение во Франции оказались задержанные ранее уклонисты

Пятница 24 января 2025 12:37
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Скандал в 155 бригаде: в списках на обучение во Франции оказались задержанные ранее уклонисты Иллюстративное фото: Татьяна Сапьян (gp.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Государственное бюро расследований выявило, что в списках на обучение за рубежом 155 отдельной механизированной бригады во Францию попадали задержанные ранее уклонисты. Они платили за незаконное пересечение границы.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказала советник по коммуникациям ГБР Татьяны Сапьян в эфире национального марафона.

По ее словам, в ходе расследования выяснилось, что в списки на обучение 155 ОМБр имени Анны Киевской были включены люди, которых задерживали за попытку незаконного пересечения границы.

Речь о тех, кто платил деньги, чтобы нелегально покинуть Украину. Сапьян уточнила, что такие задержанные платят просто административный штраф, то есть это не уголовная ответственность.

"Эти люди на самом деле, если я не ошибаюсь, где-то 12 человек "уклонистов" попали в списки на обучение во Францию", - отметила Сапьян.

Она уточнила, что "уклонение" было уже доказано и правоохранители выясняют, как работала соответствующая "схема" со списками с уклонистами на обучение в 155 бригаде.

Стоит также заметить, что расследование осложняется тем, что эти военные мобилизованные уже находятся за рубежом. И выдать их пока нет возможности, хотя следствие работает над этим.

Скандал со 155 ОМБр

Напомним, в сети разгорелся скандал с участием бойцов 155 отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской. Речь шла о ненадлежащем формировании и обеспечении 155 бригады, массовом дезертирстве и СЗЧ, в частности во время обучения во Франции.

В результате главком ВСУ Александр Сырский поручил усилить 155 бригаду. А командующий Сухопутных войск ВСУ Михаил Драпатий взял под личный контроль ситуацию.

Недавно также стало известно о задержании бывшего командира 155 бригады Дмитрия Рюмшина.

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