Скандал в 155 бригаде: в списках на обучение во Франции оказались задержанные ранее уклонисты

Государственное бюро расследований выявило, что в списках на обучение за рубежом 155 отдельной механизированной бригады во Францию попадали задержанные ранее уклонисты. Они платили за незаконное пересечение границы.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказала советник по коммуникациям ГБР Татьяны Сапьян в эфире национального марафона.

По ее словам, в ходе расследования выяснилось, что в списки на обучение 155 ОМБр имени Анны Киевской были включены люди, которых задерживали за попытку незаконного пересечения границы.

Речь о тех, кто платил деньги, чтобы нелегально покинуть Украину. Сапьян уточнила, что такие задержанные платят просто административный штраф, то есть это не уголовная ответственность.

"Эти люди на самом деле, если я не ошибаюсь, где-то 12 человек "уклонистов" попали в списки на обучение во Францию", - отметила Сапьян.

Она уточнила, что "уклонение" было уже доказано и правоохранители выясняют, как работала соответствующая "схема" со списками с уклонистами на обучение в 155 бригаде.

Стоит также заметить, что расследование осложняется тем, что эти военные мобилизованные уже находятся за рубежом. И выдать их пока нет возможности, хотя следствие работает над этим.

Скандал со 155 ОМБр

Напомним, в сети разгорелся скандал с участием бойцов 155 отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской. Речь шла о ненадлежащем формировании и обеспечении 155 бригады, массовом дезертирстве и СЗЧ, в частности во время обучения во Франции.