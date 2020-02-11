Количество жертв коронавируса увеличилось до 1016

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Число случаев заражения достигло 42638

Число жертв пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, в Китае увеличилось за сутки на 108. Об этом сообщает региональный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения, передает РБК-Украины со ссылкой на SCMP.

В общей сложности умерли 1016 местных жителя, 3996 человек выздоровели и были выписаны из больницы.

Число случаев заражения в Китае достигло 42638.

В общей сложности 70 подтвержденных случаев заражения коронавирусом было зафиксировано в Гонконге (42 заболевших, один умер), Макао (10 заразившихся) и на Тайване (18).

На территории материкового Китая наибольшее число случаев заражения коронавирусом зафиксировано в центральной провинции Хубэй (31738, из них 974 умерли), где был выявлен очаг вспышки.

Напомним, передовая группа медицинских экспертов ВОЗ прибыла в Китай для расследования вспышки коронавируса.

Как сообщало РБК-Украина, ранее власти Китая подтвердили, что новый тип коронавируса, который вызвал вспышку пневмонии в стране, способен передаваться, в частности от человека к человеку. Эксперты Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР подтвердили факты заражения новым коронавирусом среди сотрудников медучреждений, в которых находятся больные.

Ранее сообщалось, в Китае допустили, что новый коронавирус 2019-nCoV способен передаваться воздушно-капельным путем. По словам китайского чиновника, на данный момент нет точных данных о способах передачи нового коронавируса и для точного определения необходимы дополнительные исследования.