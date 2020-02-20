Скалецкая добровольно осталась на две недели с эвакуированными в Новых Санжарах

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневную обсервацию вместе со всеми гражданами, которые были эвакуированы из китайского города Ухань. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Скалецкой в Facebook.

"Я приняла решение присоединиться к людям в обсервации. Вместе с ними я проведу следующие 14 дней, в одном помещении, в тех же условиях. Надеюсь, что мое присутствие успокоит как тех, кто находится в Новых Санжарах, так и остальных в нашей стране", - написала Скалецкая.

Она отметила, что эвакуация была тщательно подготовлена, а в месте обязательной обсервации созданы безопасные условия, с учетом всех стандартов ВООЗ и практики стран, которые также осуществили эвакуацию своих граждан из Китая.

Скалецкая призвала украинское общество пересмотреть свое отношение к людям, которые были сегодня эвакуированы из Китая.

"Еще раз хочу подчеркнуть: эти люди - наши соотечественники, они нам не чужие. Мы живем в одной стране и должны заботиться об их здоровье и безопасности. То, что происходило сегодня, паника и неприятие, негатив и агрессия очень меня поразили. Еще больше они поразили людей, эвакуированных из Китая. Поэтому прошу вас высказать им слова поддержки и благодарности за то, что они согласились провести в изоляции две недели для безопасности всех нас", - написала глава Минздрава.

Скалецкая выразила надежду, что ее личное поведение будет способствовать успокоению ситуации и примирению.

"Это необходимо нам всем", - подчеркнула она.

Скалецкая также поблагодарила "всех, кто работал над эвакуацией и особенно - экипаж самолета, наших медиков и всю команду сопровождения, которые добровольно вызвались осуществить эвакуацию и провести следующие 14 дней вместе со всеми в изоляции".

Кроме того, в конце сообщения министр обратилась к своей дочери.

"И еще хочу обратиться к дочери, которой завтра исполнится 10 лет. Дочка, я тебя очень люблю и очень хотела отпраздновать этот важный день с тобой. Но так случилось, что мне надо быть в этот день не дома. Когда я вернусь, мы еще раз отметим его с тобой. Обещаю", - написала Скалецкая.

Напомним, 20 февраля эвакуированые из охваченного коронавирусом Уханя граждане Украины и иностранцы прибыли в медицинское учреждение "Новые Санжары" в Полтавской области. Автобусы заехали в санаторий. Перед этим состоялась масштабная стычка силовиков с местными жителями. В ход шли бутылки, палки и камни. В протестах в Новых Санжарах пострадали девять сотрудников Национальной полиции и один гражданский.