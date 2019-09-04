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Новый министр здравоохранения назвала первые шаги Минздрава

Новости » Общество    04.09.2019 - 11:36
Новый министр здравоохранения назвала первые шаги Минздрава
Фото: Зоряна Скалецкая (РБК-Украина)

Минздрав планирует подготовить порядок реагирования на инфекционные вспышки

Министерство здравоохранения Украины при новом руководителе, в первую очередь, займется разработкой порядка реагирования на инфекционные вспышки. Об этом на пресс-конференции заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Скалецкой, новой команде Минздрава на сегодня уже очевидно, что нужно делать.

"Во-первых, это касается эпидемий - разработка порядка реагирования на инфекционные вспышки. Ситуация не имеет единой централизованной процедуры. Сегодня регионы ждут этого от нас. И мы в первую очередь должны это сделать", - заявила она.

Она также отметила, что Минздрав планирует больше внимание уделить вакцинации взрослого населения.

Напомним, ранее народный депутат от "Слуги народа", основатель клиники "Борис" Михаил Радуцкий заявил, что не планирует возглавить Министерство здравоохранения через 3 месяца. Отметим, после победы партии на парламентских выборах именно его называли основным претендентом на должность главы Минздрава.

При этом глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявляет, что главу Минздрава вскоре заменят, а Скалецкая займет пост замминистра.

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