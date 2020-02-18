Скалецкая: мы готовы к отправке самолета и принятию в Украине эвакуированных из Китая

Украина полностью готова к принятию граждан, эвакуированных из Китая и обеспечению безопасности как этих граждан, так и остального населения страны. Об этом на брифинге заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы готовы к отправке самолета и его возвращению. Экипаж и команда, которая будет с ним лететь, прошли соответствующее обучение", - отметила Скалецкая.

Министр подчеркнула, что в самолет для эвакуации будут допущены только здоровые граждане.

"Их проверку произведут как местные медицинские работники в Китае, так и украинские специалисты, которые летят с ними. Будет осуществлятся проверка симптоматики, характерной для респираторных заболеваний", - уточнила глава Минздрава Украины.

Она также сообщила, что все лица, которые будут находиться в самолете, получат необходимые средства безопасности. Это касается как экипажа и команды, которая будет сопровождать перелет, так и эвакуированных граждан.

"Мы имеем достаточно всех необходимых средств, чтобы обеспечить эпидемиологическую безопасность, предусмотренную нормами украинского законодательства и международными санитарными правилами, как во время пребывания в полете, так и в месте пребывания в Украине", - отметила министр.

Алгоритм эвакуации и дальнейшей обсервации согласован правительственным оперативным штабом, в котором задействованы специалисты Министерства здравоохранения и Центра общественного здоровья, ДСНС, Национальной полиции, Национальной гвардии, Министерства инфраструктуры, Министерства иностранных дел и других министерств и ведомств.

Напомним, ранее сообщалось, что самолет с эвакуированными из-за коронавируса прилетит в Украину в четверг, 20 февраля. Самолет, который будет проводить эвакуацию украинцев из Китая, вылетит из Киева в среду, 19 февраля, в 02:50.

Всего, по словам Скалецкий, обязательную 14-дневную обсервацию пройдут около 100 человек, среди которых члены экипажа, команда сопровождения, 49 граждан Украины, которые запросили эвакуацию и около 25 иностранцев, об эвакуации которых к Украинк обратились иностранные государства. Они будут находиться в изоляции и получат необходимый уход по стандартам Всемирной организации здравоохранения и стандартам всех стран, которые проводят эвакуацию своих граждан из Китая.

"Когда мы говорим, что возвращаем в Украине здоровых граждан, мы должны это воспринимать с радостью, поскольку на сегодня они нуждаются в чувстве безопасности. Безопасность мы можем им предоставить в Украине. И мы это сделаем. Мы сделаем это как во время перелета, так и во время пребывания в Украине", - подчеркнула Скалецкая.

Как писало РБК-Украина, ранее Зоряна Скалецкая в видеообращении заявила, что самый страшный вирус в мире - паника и призвала не распространять слухи и фейки, а проверять информацию на сайтах Министерства здравоохранения и Центра общественного здоровья Украины.