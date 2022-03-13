В Скадовск заехала колонна оккупантов и разместилась в одном из детских лагерей

В город Скадовск Херсонской области зашла колонна российской техники. Оккупанты разместились в одном из детских лагерей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Александра Яковлева.

По его словам, вражеская колонна заехала в город после обеда.

Сообщается, что колонна российских военных составляет около 30 единиц техники. Также Яковлев добавил, что оккупанты останутся в Скадовске на ночь.

Он отметил, что оккупанты разместились в одном из детских лагерей на краю города.