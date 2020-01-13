СК РФ назвало причину убийства российских журналистов в ЦАР

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Их убили с целью грабежа

Российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты в Центральноафриканской республике (ЦАР) с целью грабежа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы Следственного комитета России Игоря Краснова в росСМИ.

По его словам, в ЦАР машина с журналиста была остановлена "группой неизвестных темнокожих вооруженных людей, которые потребовали от них выйти и отдать имевшиеся вещи, фото- и видеоаппаратуру". После отказа это сделать россиян убил, утверждает замглавы СК.

Он рассказал, что российские следователи и криминалисты приезжали в ЦАР, где с их участием был допрошен водитель автомобиля, а также были осмотрены личные вещи погибших журналистов.

"Установленные обстоятельства нападения указывают на совершение убийства с целью грабежа жителями ЦАР или близлежащих стран, систематически занимающимися совершением тяжких преступлений в этом регионе", - заключил Краснов.

Напомним, мэр центральноафриканского города Сибю Анри Дэпеле, в окрестностях которого убили троих россиян, рассказал подробности случившегося.