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СК РФ назвав причину вбивства російських журналістів в ЦАР

Новини » Суспільство     13.01.2020 - 03:30
СК РФ назвав причину вбивства російських журналістів в ЦАР
Ілюстративне фото: (gettyimages.co.uk)

Їх вбили з метою грабежу

Російські журналісти Орхан Джемаль, Олександр Расторгуєв і Кирило Радченко були вбиті в Центральноафриканській республіці (ЦАР) з метою грабежу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови Слідчого комітету Росії Ігоря Краснова в росСМИ.

За його словами, в ЦАР машина з журналіста була зупинена "групою невідомих темношкірих озброєних людей, які вимагали від них вийти і віддати наявні речі, фото - і відеоапаратуру". Після відмови це зробити росіян вбив, стверджує заступник голови СК.

Він розповів, що російські слідчі і криміналісти приїжджали в ЦАР, де з їх участю був допитаний водій автомобіля, а також були оглянуті особисті речі загиблих журналістів.

"Встановлені обставини нападу вказують на вчинення вбивства з метою пограбування жителями ЦАР або сусідніх країн, які систематично займаються скоєнням тяжких злочинів у цьому регіоні", - сказав Краснов.

Нагадаємо, мер центральноафриканского міста Сибю Анрі Дэпеле, в околицях якого вбили трьох росіян, розповів подробиці події.

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