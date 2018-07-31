Мэр города в ЦАР рассказал подробности гибели российских журналистов

Выжил водитель машины, в которой ехали журналисты, он рассказал властям подробности нападения

Мэр центральноафриканского города Сибю Анри Дэпеле, в окрестностях которого убили троих россиян, рассказал подробности случившегося. Об этом сообщает Reuters.

По словам Дэпеле, двое погибших были россиянами, еще одного он называет гражданином Украины. Мэр уточнил, что после нападения неизвестных выжил водитель машины, в которой ехали журналисты. Он рассказал властям подробности нападения.



"Согласно объяснениям их водителя, нападение произошло, когда они были в 23 км от Сибю. Вооруженные люди выскочили из зарослей и открыли огонь по автомобилю. Три журналиста погибли моментально", - сказал мэр.



Источник Reuters в полиции рассказал, что в убитых членов съемочной группы нашли билеты на рейсы из города Москвы в Касабланку и из Касабланки в город Банки, а также пресс-карту.

Ранее стали известны имена убитых. В состав съемочной группы входили военкор Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев.

Ранее в швейцарской неправительственной организации Press Emblem Campaign (РЕС) заявили, что за 6 месяцев 2018 года в 22 странах мира убили 66 журналистов.

Больше всего работников медиа в 2018 году убили в Афганистане - 11, в Мексике - 8, Сирии - 7, США - 6, в Йемене - 5. По данным PEC, в 2017 году в мире убили 99 журналистов и работников медиа, в 2016 году - 135.